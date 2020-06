Do R7, com Estadão Conteúdo

Saiba quem é o advogado dono do imóvel onde Queiroz foi preso Ex-assessor de Flávio Bolsonaro foi preso em Atibaia na manhã desta quinta-feira (18) e será ouvido no Rio de Janeiro

Wassef defende Flávio na investigação sobre "rachadinha" Saulo Angelo/Futura Press/Folhapress - 26.05.2020

O advogado Frederick Wassef é o dono do imóvel em que Fabrício Queiroz foi encontrado e preso nesta quinta-feira (18).

Desde junho de 2019, Wassef comanda a defesa do senador Flávio Bolsonaro, investigado de participar em esquema de "rachadinha" em seu gabinete na Alerj, quando era deputado estadual no Rio de Janeiro.

Além de Flávio, o criminalista também defende o presidente Jair Bolsonaro. Wassef foi o responsável pela defesa do presidente no caso envolvendo a reunião ministerial, divulgada neste ano. O advogado também representa Bolsonaro no caso da facada.

O R7 tenta contato com Wassef, mas ainda não obteve resposta.

Em nota, o MP-SP (Ministério Público de São Paulo) afirma que o Gaeco levantou informações sobre o terreno em Atibaia para confirmação do alvo da operação.

Na quarta-feira (17), Wassef participou da cerimônia de posse do novo ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Vídeo mostra casa e reação de Fabrício Queiroz ao ser preso: