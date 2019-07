Saques do FGTS elevarão PIB em 0,35 pontos percentuais em 12 meses Em dez anos, medidas contribuirão para a geração de 3 milhões de empregos e para o crescimento de 2,5 p.p. no PIB, afirmou Ministério em comunicado

Governo autorizou saque imediato de até R$ 500 por conta vinculada ao FGTS Aloisio Mauricio/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Por Marcela Ayres

BRASÍLIA (Reuters) - O Ministério da Economia calcula que a flexibilização das regras de saques dos recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) vai adicionar 0,35 ponto percentual à taxa de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 12 meses.

Em comunicado divulgado à imprensa, o ministério afirmou que, em dez anos, as medidas contribuirão para a geração de 3 milhões de empregos e para uma elevação de 2,5 pontos percentuais no PIB per capita.

O governo autorizou um saque imediato de até R$ 500 por conta vinculada ao FGTS este ano. A partir de 2020, haverá a possibilidade de saques anuais. Também está sendo anunciada uma nova liberação para saques do fundo PIS/Pasep.

Segundo a Economia, as medidas vão permitir uma liberação de cerca de 30 bilhões de reais na economia este ano, sendo 28 bilhões de reais de FGTS e R$ 2 bilhões de PIS/Pasep. Para o ano que vem, estimativa é de uma liberação de R$ 12 bilhões.

