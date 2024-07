Seca no Pantanal: Governo Federal trabalha para evitar e conter incêndios na região A origem dos incêndios está sendo investigada, informa o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Denuncie! Em caso de incêndio, procure a brigada mais próxima ou ligue 193 Brasil|Do R7 23/07/2024 - 11h14 (Atualizado em 23/07/2024 - 11h14 ) ‌



Brigadistas combatem incêndios na região de Corumbá/MS. Crédito: Fernando Donasci/MMA

O Pantanal, bioma reconhecido como a maior planície de inundação contínua do Planeta Terra, enfrenta a pior seca em 70 anos, intensificada pela mudança do clima. Estiagem e altas temperaturas aumentam a possibilidade de incêndios, que podem se alastrar rapidamente.

Em maio e junho deste ano todos os incêndios registrados no bioma, que acarretam consequências econômicas, perdas em produção agropecuária, problemas de saúde, prejuízos ambientais e sociais, foram causados por ação humana, de acordo com o MMA (Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima). Não há registro de fogo causado por raios no período.

Por isso, o Governo Federal trabalha em parceria com estados e municípios para conter e evitar os incêndios. Os Estados do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul já publicaram normas proibindo o uso do fogo na região, seja para roçados, limpeza/renovação de pastagem, controle de carrapatos, queima de lixo e de restos vegetais, entre outros.

A origem dos incêndios está sendo investigada, e os responsáveis serão punidos. A pena para quem não seguir a regra é de 2 a 4 anos de prisão e multa.

Segundo o MMA, cerca de 96% dos incêndios registrados no Pantanal foram apagados ou controlados até o dia 14/07. Dos 55 incêndios registrados no bioma, 31 foram extintos e 22 de 24 incêndios ativos foram controlados. As equipes de brigadistas do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e Ibama (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis) e os Corpos de Bombeiros dos dois estados estão realizando ações de combate a incêndios.

Denuncie. Em caso de incêndio, procure a brigada mais próxima ou ligue:

Ibama - 0800 061 0808

Corpo de Bombeiros – 193

SAMU – 192

Defesa Civil – 199

PRF – 191

PF - 194