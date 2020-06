Secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida pede demissão Ele estava no posto desde abril de 2018 e é a primeira perda importante do ministério da Economia, comandado por Paulo Guedes

Na imagem, o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida Divulgação

O secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, está deixando o cargo, disse neste domingo (14) à Reuters um fonte com conhecimento direto da decisão.

A saída de Mansueto, que já era especulada desde o fim do ano passado, pode ser consumada a qualquer momento, acrescentou a fonte, que falou sob condição de anonimato. “Sim, chegou a hora“, afirmou a fonte.

"Ele iria ficar seis meses e ficou um ano e meio, um ano além do previsto“, acrescentou a fonte.

Mansueto assumiu o cargo de secretário do Tesouro Nacional em abril de 2018, ainda durante o governo de Michel Temer. Antes disso, respondia pela Secretaria de Acompanhamento Fiscal, Energia e Loteria do Ministério da Fazenda.

Considerado um técnico respeitado da área econômica, Mansueto é um dos principais especialistas em questões fiscais do país. Uma das várias reformas que são gestadas pela área econômica do governo, a do pacto federativo, foi inclusive batizada com o nome do secretário e chamada de Plano Mansueto.

