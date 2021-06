Brasil | Do R7

Anderson Vilela, Luiz Cláudio Costa, André de Sousa Costa e Alarico Naves Edu Moraes/Record TV

Na tarde desta sexta-feira (18) o presidente da Record TV, Luiz Cláudio Costa e o diretor comercial da Record Brasília, Alarico Naves, receberam a visita institucional do Secretário Especial de Comunicação Social do Ministério das Comunicações – SECOM, André de Sousa Costa e do chefe de gabinete, Anderson Vilela.

O atual chefe da SECOM e coronel da Polícia Militar assumiu o cargo em abril deste ano.