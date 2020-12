Secretário Especial de Cultura, Mario Frias sofre princípio de infarto

Frias sofreu princípio de infarto nesta sexta-feira Reprodução/Instagram

O secretário Especial de Cultura do governo Bolsonaro, Mario Frias, sofreu um princípio de infarto nesta sexta-feira (11) em Brasília.

O ex-ator deu entrada no hospital Santa Lúcia Norte, na capital federal, para passar por um procedimento de cateterismo.

Em maio, Frias aceitou o convite para ser o novo secretário Especial da Cultura em substituição de Regina Duarte. O ator tem 48 anos.

Mario é pai de dois filhos: Miguel, 15 anos, do relacionamento anterior dele com a também atriz Nívea Stelmann; e Laura, 8 anos, fruto do casamento dele com Juliana Camatti, com quem está junto desde 2008.

Leia a nota oficial abaixo:

"Informamos que o secretário de Cultura, Mário Frias, deu entrada no hospital Santa Luzia, em Brasília, na tarde desta sexta-feira (11), com princípio de infarto. Neste momento, o secretário passa por procedimento de cateterismo.

Atenciosamente,

SECOM/PR"