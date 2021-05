Senado aprova projeto para facilitar a importação de insumos

A- A+

Brasil já paralisou produção na Fiocruz e Instituto Butantan por falta de vacinas Bio-Manguinhos/Fiocruz

O Senado aprovou nesta quarta-feira (19) o projeto que estabelece o prazo máximo de 5 dias úteis para a liberação aduaneira de insumos importados para o enfrentamento a emergência, calamidade pública ou pandemia declarada pela OMS (Organização Mundial da Saúde) e nas pesquisas a elas relacionadas.

Aprovada por 78 votos favoráveis e nenhum contrário, a proposta segue à Câmara dos Deputados.

O texto chancelado pelos senadores, de autoria do senador Angelo Coronel (PSD-BA), relator do projeto, estabelece o prazo máximo de 5 dias úteis "excepcionalmente, em caso de emergência, de estado de calamidade pública ou de pandemia" declarada pela OMS, atendidos os requisitos legais, para "para o desembaraço aduaneiro de insumos, medicamentos, imunobiológicos, materiais, equipamentos e vestuários importados usados no enfrentamento à emergência, calamidade ou pandemia".

No parecer, o relator argumenta que "eventualmente" o projeto poderá servir de fundamentação legal para mandados de segurança na intenção de liberar insumos cujo despacho aduaneiro tenha excedido o prazo de cinco dias úteis.

