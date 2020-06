Senador Flávio Bolsonaro diz que "a verdade prevalecerá" Parlamentar publicou a declaração no Twitter após a prisão do ex-assessor Fabrício Queiroz, encontrado em imóvel em Atibaia, no interior de São Paulo

Senador diz que querem "atacar Bolsonaro" Edilson Rodrigues/Agência Senado – 16.10.2019

O senador Flávio Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira (18), no Twitter, que "a verdade prevalecerá" após prisão de ex-assessor Fabrício Queiroz.

Flávio disse que encara os acontecimentos com tranquilidade e que a ação tem como objetivo "atacar Bolsonaro". De acordo com o senador, nunca houve nada contra ele nos 16 anos de vida pública, mas "tudo mudou" depois da eleição de Bolsonaro.

Encaro com tranquilidade os acontecimentos de hoje. A verdade prevalecerá! Mais uma peça foi movimentada no tabuleiro para atacar Bolsonaro. Em 16 anos como deputado no Rio nunca houve uma vírgula contra mim.Bastou o Presidente Bolsonaro se eleger para mudar tudo! O jogo é bruto! — Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) June 18, 2020

Queiroz foi preso nesta quinta em Atibaia, no interior de São Paulo. O ex-assessor estava em um imóvel do advogado da família Bolsonaro, Frederick Wassef.

A prisão aconteceu no âmbito da investigação que analisa suposto esquema de "rachadinha" no gabinete de Flávio Bolsonaro na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), quando era deputado estadual do Rio de Janeiro.