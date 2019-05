Do R7

Sérgio Moro lamenta decisão que entrega Coaf para Economia Plenário da Câmara transferiu o órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública para a pasta de Economia, chefiada por Paulo Guedes

Sérgio Moro lamentou perda do Coaf para Paulo Guedes GISELE PIMENTA/FRAMEPHOTO/ESTADÃO CONTEÚDO - 13.05.2019

Após o plenário da Câmara decidir, nesta quarta-feira (22) pela transferência do Coaf para o Ministério da Economia, sob o comando de Paulo Guedes, Sérgio Moro, lamentou a resolução. O ministro tinha o órgão sob sua alçada, na pasta da Justiça e Segurança Pública, desde que assumiu.

"Sobre a decisão da maioria da Câmara de retirar o Coaf do Ministério da Justiça, lamento o ocorrido. Faz parte do debate democrático. Agradeço aos 210 deputados que apoiaram o MJSP e o plano de fortalecimento do Coaf", comentou Moro ao site O Antagonista.