Sergio Moro volta às redes sociais e lamenta situação de Manaus

Moro se solidariza com a situação de Manaus Fabio Rodrigues Pozzebom/ Agência Brasil

Sergio Moro voltou às redes sociais para lamentar a situação em Manaus. Ele disse estar "consternado" com a situação. Também se solidarizou com as vítimas da covid-19 e com seus familiares.

O ex-ministro também declarou que "Manaus é o Brasil amanhã" se "não acelerarem a vacinação" e "não pararem de espalhar mentiras sobre a covid".

Ex-juiz federal e ex-ministro da Justiça e Segurança Pública de Jair Bolsonaro, atualmente é diretor na empresa americana de consultoria Alvarez & Marsal e atua como advogado.

Consternado com a situação de Manaus. Minha solidariedade às vítimas e às famílias. Manaus é o Brasil amanhã se não acelerarem a vacinação e se não pararem de espalhar mentiras sobre a Covid. — Sergio Moro (@SF_Moro) January 16, 2021