Serviços de meteorologia esperam mais chuva forte para o Nordeste neste domingo

Solo encharcado aumenta risco de nova tragédia João Carlos Mazella/Fotoarena/Estadão Conteúdo - 28.05.2022

O estado de Pernambuco, que registrou neste sábado (28) ao menos 30 mortes por causa das chuvas, terá um domingo (29) com mais problemas, segundo os serviços de meteorologia. O tempo também deve castigar outros estados do Nordeste: Alagoas e Paraíba, principalmente.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) alerta em seu site que as chuvas deste sábado devem superar os 100 milímetros nos três estados. No domingo, os maiores volumes esperados serão registrados nos litorais de Pernambuco e Alagoas.

O serviço de meteorologia Climatempo destaca que amanhã há condições para chuva no litoral e no interior de toda a faixa entre o Rio Grande do Norte e Sergipe, além do nordeste e leste da Bahia, Ceará, norte do Piauí e centro-norte e oeste do Maranhão.

"Porém o alerta especial é para muita chuva neste domingo no litoral de Alagoas e de Pernambuco. As capitais, Aracaju e Recife, podem ter mais transtornos com a chuva", destaca o Climatempo.

O Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais), órgão ligado ao governo federal, trazia desde o início de sábado o alerta de que o fim de semana seria pesado para os nordestinos.

"Considera-se alta a possibilidade de ocorrência de alagamentos e inundações urbanas nas mesorregiões da Mata Pernambucana, Metropolitana de Recife, Leste Alagoano, devido aos acumulados de chuva nos últimos dias e à previsão de chuva com intensidade moderada", diz o Cemaden em seu site, que faz ainda um aviso importante: "Ressalta-se que, em caso de possíveis ocorrências, o impacto para a população pode ser além do nível alto".

Sobre o risco de deslizamentos, como o verificado no Recife neste sábado, o Cemaden vê como alta a possibilidade de movimentação de terra nas regiões metropolitanas do Recife e João Pessoa e nas matas pernambucana e paraibana por todo o fim de semana.