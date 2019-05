Shoppings sorteiam carro, celular e até apartamento para Dia das Mães

Shoppings planejam sorteios para Dia das Mães Estadão Conteúdo

Os grandes shoppings de São Paulo prometem movimentar o comércio para o Dia das Mães através de promoções e, principalmente, sorteios.

O Shopping Ibirapuera terá o “Cupom em dobro”, promoção que também abrange o Dia dos Namorados, em que a cada R$ 300,00 em compras, o consumidor recebe dois cupons para concorrer a um Mercedes-Benz GLA zero KM e 20 iPhone XR. O sorteio será no dia 18 de maio.

Os shoppings Penha e ABC também sortearão um carro zero KM, o Jeep Compass Sport. O primeiro promete que, a cada R$ 250 em compras, o cliente recebe um cupom para concorrer ao veículo, que será sorteado no dia 17 de junho. Já o shopping de Santo André presenteará os clientes que consumirem R$ 350,00 com um pingente Swarovski, além de entrarem no sorteio do automóvel.

Além de carros e presentes, os centros comerciais também vão sortear viagens e até apartamentos. O shopping Frei Caneca fará uma ação que vai contemplar 6 ganhadores com vales-viagem no valor de R$ 20 mil cada. Para participar, basta consumir R$ 250,00 em compras. Os sorteios acontecem nos dias 13, 20 e 27 de maio e em junho nos dias 3, 10 e 17. E, em Diadema, o shopping Praça da Moça vai premiar um consumidor com um imóvel, que ainda está na planta. Imagens do prédio estão estampadas no piso do centro comercial e para ganhar o cupom do sorteio basta consumir até R$ 350,00. O apartamento será sorteado no dia 17 de junho.

Expectativa de alta

Tanto o varejo, quanto o setor de shopping centers preveem crescimento nas vendas para o feriado.

A Abrasce (Associação Brasileira de Shoppings Centers) estima alta de 6% em comparação com o mesmo período do ano passado. E, a ACSP (Associação Comercial de São Paulo) espera avanço de 2% no movimento de vendas no varejo.

Marcel Solimeo, economista da ACSP, ressalta que os lojistas devem recorrer a alternativas criativas para atrair consumidores no Dia das Mães.

“Procurar despertar o desejo de consumir. O consumidor está um pouco acanhado, muito por causa da situação que envolve o mercado de trabalho, de vagas precárias e com baixa remuneração”, explica Solimeo.

Para ele, é importante que as lojas trabalhem com promoções atrativas, para que o consumidor mais cauteloso “se disponha pelo menos a olhar”, pois “o primeiro passo é atrair, o segundo é vender”, encerra.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas