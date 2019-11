STJ bloqueia R$ 581 mi do esquema de venda de sentenças no TJ-BA Operação foi deflagrada na manhã desta terça. Foram afastados seis magistrados, sendo quatro desembargadores e dois juízes Tj-BA

Bloqueio foi determinado pelo ministro Og Fernandes Lucas Pricken/ STJ - 16.05.2018

O ministro Og Fernandes, do STJ (Superior Tribunal de Justiça), acolheu pedido da Procuradoria-Geral da República e determinou o bloqueio de R$ 581 milhões de parte dos investigados da Operação Faroeste, deflagrada na manhã desta terça-feira (19).

A ação visa apurar um suposto esquema de venda de decisões no TJ-BA (Tribunal de Justiça da Bahia) e afastou seis magistrados — quatro desembargadores e dois juízes.

As informações foram divulgadas pela Assessoria de Imprensa da PGR. As ações são realizadas nas cidades de Salvador, Barreiras, Formosa do Rio Preto e Santa Rita de Cássia (BA) e em Brasília.

Segundo o Ministério Público Federal, a investigação identificou um esquema de corrupção envolvendo magistrados e servidores do TJ-BA, advogados e produtores rurais que atuavam na venda de decisões para legitimar terras no oeste baiano.

As decisões obtidas ilicitamente teriam permitido grilagem de cerca de 360 mil hectares de terra, diz a Procuradoria. A "Faroeste" cumpre na manhã desta terça quatro mandados de prisão temporária e 40 mandados de busca e apreensão em gabinetes, fóruns, escritórios de advocacia, empresas e nas residências dos investigados.

A procuradoria indicou ainda que o grupo teria movimentado cifras bilionárias e utilizado "laranjas" e empresas para dissimular os benefícios obtidos ilicitamente.

Defesa

A reportagem busca contato com o Tribunal de Justiça da Bahia. O espaço está aberto para manifestações de defesa.

Copyright © Estadão. Todos os direitos reservados.