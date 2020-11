STJ diz que 255 mil processos estão seguros após ataque hacker

STJ garante que sistema estará disponível na 2ª-feira Divulgação / STJ - 26.08.2020

Três dias após um ataque hacker paralisar o andamento de mais de 12 mil julgamentos no STJ (Superior Tribunal de Justiça), o ministro Humberto Martins, que preside a Corte, garantiu que todos os processos em tramitação estão "100%" protegidos.

Atualmente, 255 mil processos tramitam na Corte e, segundo Martins, estão seguros em um sistema de backup. O presidente do STJ informou ainda, por meio de nota, que o trabalho de restabelecimento dos sistemas de tecnologia da informação e comunicação do tribunal "está evoluindo conforme o esperado".

Leia mais: STJ gastou R$ 13,7 mi com empresa de informática investigada

Martins assegurou que, na próxima segunda-feira (9), o Sistema Justiça estará "operante e disponível" aos ministros e servidores da Corte. "Trata-se do sistema que reúne as principais funcionalidades relacionadas tanto ao processo eletrônico quanto aos julgamentos colegiados. Os serviços oferecidos aos usuários externos também poderão ser acessados pelo site do tribunal", disse ele.

O ministro destacou que os processos encaminhados à presidência do STJ em regime de urgência, por causa do ataque, estão sendo examinados e decididos dentro dos prazos estabelecidos na legislação processual. Desde a última terça-feira, quando ocorreu o ataque, a presidência do STJ tem trabalhado em sistema de plantão.

Veja também STJ tem funcionamento afetado dois dias após ataque hacker

Após acessar os servidores do STJ, o invasor criptografou todos os dados do sistema e mandou um e-mail pedindo pagamento de resgate. Nenhum valor foi pago, segundo a Corte.

Desde quando a invasão ocorreu, o STJ tem contado com a colaboração do Comando de Defesa Cibernética do Exército brasileiro no trabalho de restabelecimento dos sistemas. A Polícia Federal também abriu um inquérito para apurar o caso.