Subprocuradores lançam manifesto contra Conselhão por desfigurar MP

A Justiça determinou a prisão preventiva do jovem que matou cinco pessoas em uma creche na cidade de Saudades, em Santa Catarina. O Ministério Público pediu a quebra de sigilo dos dados de Fabiano Kipper Mai, de 18 anos, e do computador dele, que foi apreendido. O Fala Brasil acompanhou as atualizações do caso; entenda

Reprodução/RecordTV

As investigações policiais apontam que o criminoso chegou de bicicleta à Escola Municipal Infantil Pró-Infância Aquarela, por volta das 10h30. Segundo testemunhas, o homem entrou na sala de aula e começou a dar golpes nos estudantes e professoras. Pessoas que passavam na rua conseguiram deter o criminoso após escutarem o pedido de socorro das vítimas



Reprodução/RecordTV

Conforme testemunhas, depois de matar a professora, auxiliar e três bebês, ele tentou entrar em todas as salas de aula da creche, mas as professoras trancaram as portas e o impediram Reprodução/RecordTV

O assassino segue internado em estado grave e sedado, pois após o ataque tentou tirar a própria vida. Mesmo ferido, ele foi preso em flagrante. Fabiano nunca frequentou a creche Reprodução/RecordTV

As professoras Kelly Adriane, de 30 anos, e Mirla Amanda Renner, de 20 anos, e as crianças Ana Bela, de 1 ano e 8 meses, Sarah Luiza, de 1 ano e 7 meses, e Murilo, de 1 ano e 9 meses, morreram. Uma criança que ficou ferida no ataque recebeu alta da UTI, na noite de quarta-feira (5). O quadro de saúde é estável Reprodução/RecordTV