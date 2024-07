Sul e Sudeste voltam a ter dias mais frios com previsão de temperatura abaixo de 10ºC Segundo a agência Meteored, termômetros no Sul devem ficar próximos de 0ºC; no Centro-Oeste e Sudeste calor se mantém Brasil|Do Estadão Conteúdo 28/07/2024 - 08h41 (Atualizado em 28/07/2024 - 08h41 ) ‌



Temperatura pode chegar próxima de 0ºC no Sul Paulo H. Carvalho/Agência Brasília -

Uma nova frente fria deve atingir as Regiões Sul e Sudeste do País nesta semana, derrubando as temperaturas na virada de julho para agosto. De acordo com a agência Meteored, o frio mais intenso será sentido principalmente nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, além de em uma parte considerável do Paraná e de São Paulo.

A previsão meteorológica indica que as temperaturas máximas nessas regiões não devem passar dos 20°C, enquanto as mínimas podem ficar bem abaixo dos 10°C entre terça-feira e sábado. No Sul, os termômetros devem ficar ainda mais próximos de 0°C.

A queda na temperatura se deve a uma mudança no padrão de circulação de ventos ao redor do continente antártico, no Sul do globo terrestre. As próximas semanas serão marcadas pelo enfraquecimento desses ventos, o que favorece a passagem de ciclones e frentes frias no centro-sul do Brasil. Segundo a Meteored, a nova onda de frio não deve alcançar outras áreas, como o Centro-Oeste e o norte da Região Sudeste, onde o calor se mantém.

Enchentes no RS

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, anunciou na última sexta-feira (26) que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai cumprir agenda “nos próximos dias” no Rio Grande do Sul. Na ocasião, o chefe do Executivo vai entregar moradias para as famílias afetadas pelas chuvas e enchentes que assolaram o estado gaúcho. Não há, ainda, data fechada para a cerimônia.

“O presidente Lula em breve, nos próximos dias, já estará indo ao Rio Grande do Sul para entregar chave de casas. Aquilo que a gente havia anunciado da compra de casas no mercado. Nós já compramos algumas casas, retiramos aquelas que estavam nos leilões dos bancos e incorporamos. Alguns conjuntos que estavam prontos estão compondo esses imóveis. Então, nós já teremos imóveis nos próximos dias para o presidente fazer agenda no Rio Grande do Sul e entregar um número bastante razoável de casas para as pessoas morarem”, informou Costa.

O Rio Grande do Sul foi assolado por chuvas e enchentes. Entre as medidas tomadas pelo governo federal, está a compra de imóveis e o repasse da estrutura para as famílias afetadas pela tragédia ambiental. Os critérios devem atender os moradores que tiveram suas casas destruídas, parcial ou integralmente, pelas fortes chuvas que atingiram a região em abril e maio deste ano.

A oferta de unidades novas ou utilizadas é de caráter excepcional, com recursos no FAR (Fundo de Arrendamento Residencial) do programa de habitação governamental. As famílias atingidas pelos eventos climáticos poderão optar por imóveis localizados em áreas urbanas ou rurais, independentemente da localização da sua residência de origem.