Suplentes assumem mandato na Câmara neste sábado (2)

Suplentes assumem hoje mandato na Câmara

Dois novos nomes assumem, neste sábado (2), mandatos na Câmara dos Deputados. Por conta da saída dos parlamentares Pedro Paulo (DEM-RJ) e Marcelo Calero (Cidadania-RJ), que vão ocupar cargos em secretarias da gestão do prefeito eleito do Rio, Eduardo Paes (DEM), Marcos Soares (DEM-RJ) e Otávio Leite (PSDB-RJ) vão ocupar as cadeiras deixadas vazias.

A cerimônia de posse dos novos deputados federais acontece hoje, de forma virtual. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participa do evento.

Vale ressaltar que os ex-deputados não precisam renunciar aos mandatos na Câmara, por serem nomeados secretários, eles apenas tiram uma licença e podem voltar aos seus mandatos em Brasília, se for o caso. No entanto, ex-deputados que vão assumir função de prefeitos ou vice-prefeitos, devem renunciar ao mandato.

O tucano Otávio Leite foi secretário estadual de Turismo no governo de Wilson Witzel (PSC). Ele deixou o cargo em junho de 2020 afirmando que iria dedicar tempo para os estudos.

Além deles, 11 novas vagas são preenchidas em 2021 por conta da eleição de deputados titulares para o cargo de prefeito e vice-prefeito.