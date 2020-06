'Tão loucos mas, ainda bem, tão poucos', diz Moro sobre protesto Manifestação, que aconteceu no sábado (30), foi comandada pela ativista Sara Winter contra o ministro do STF Alexandre de Moraes Moro

Protesto de sábado (30) foi liderado por Sara Winter Joédson Alves/EFE – 24.04.2020

O ex-ministro Sergio Moro classificou como "loucos" os participantes de ato bolsonarista realizado na noite deste sábado (30) em Brasília. Liderados pela ativista Sara Winter, investigada pela Polícia Federal, o grupo empunhou tochas e usou máscaras em ação vista por autoridades como semelhante aos protestos da Ku Klu Klan (seita supremacista branca) nos Estados Unidos, em 2017.

"Tão loucos mas, ainda bem, tão poucos. O único inverno chegando é o das quatro estações", provocou Moro, fazendo um "trocadilho" com o sobrenome artístico da ativista, Winter (inverno, em inglês).

Reportagem do Estadão ouviu reservadamente ministros do Supremo Tribunal Federal, que apontaram semelhança do ato com a manifestação da KKK na cidade de Charlottesville, nos Estados Unidos, em 2017. A seita foi responsável por inúmeros atos de violência contra negros na história americana.

A Polícia Federal não se pronunciou sobre o ato. O Palácio do Planalto não quis comentar o caso.

Ameaça

Sara Winter foi alvo na semana passada de buscas e apreensões pela Polícia Federal no âmbito do inquérito das "fake news" do Supremo, que apura também ameaças e ofensas contra a Corte. Alinhada com os interesses bolsonaristas, a ativista mirou ataques contra o ministro Alexandre de Moraes, relator das investigações, gravando um vídeo no qual o chama para "trocar socos" e ameaça ele e sua família.

A gravação foi enviada pelo gabinete do ministro para a Procuradoria-Geral da República, que enviou o vídeo para o Ministério Público do Distrito Federal. O caso está agora com o procurador Frederick Lustosa de Melo, que vem sendo pressionado por colegas para pedir logo à Justiça Federal a imposição de medidas cautelares contra a ativista.