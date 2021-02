Terminam nesta terça-feira (9) as inscrições para o concurso da PF

A- A+

Termina amanhã prazo para se inscrever para o concurso da Polícia Federal

São 1.500 vagas para cargos de delegado, agente, papiloscopista e escrivão

Taxa de inscrição varia de R$ 180 a R$ 250

Salário inicial também varia de R$ 12 mil a R$ 23 mil

Prazo para se inscrever em concurso da Polícia Federal termina nesta terça-feira (9) Divulgação/PF

Termina nesta terça-feira (9), às 23h59, o prazo para as inscrições do concurso para a PF (Polícia Federal). Ao todo, são 1.500 vagas para os cargos de agente, escrição, papiloscopista e delegado. Os interessados devem se inscrever no site da instituição. As provas estão previstas para acontecer no dia 21 de março deste ano.

A taxa de inscrição varia conforme o cargo pretendido. São R$ 180 para quem tiver interesse nas funções de agente, papiloscopista e escrivão. Já para os interessados nas vagas de delegado, o custo é de R$ 250.

Os salários iniciais também são de acordo com a vaga ofertada. A maior remuneração é oferecida aos cargos de delegado (R$ 23 mil). Já para as demais, o salário é de R$ 12 mil.

Candidatos que desejam a isenção da taxa de inscrição podem solicitar o benefício em link específico no site da banca organizadora, até esta terça-feira, prazo final das inscrições.

O concurso da Polícia Federal consiste em provas objetiva e discursiva, além de testes de aptidão física, avaliação médica, avaliação psicológica, entre outras exigências.

Além das vagas para ocupação imediata, o processo seletivo oferece ainda 500 vagas para a formação de cadastro de reserva.