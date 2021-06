Tik Tok: como divulgar seu negócio na rede queridinha dos brasileiros

A- A+

Marcelo Toledo, o Tio da BM no Tik Tok, dá dicas para comprar BMW e mais carros Arquivo pessoal

Quando Marcelo Toledo gravou um vídeo e postou no Tik Tok, aplicativo de vídeos que tem se tornado uma verdadeira febre na internet, para falar sobre o carro BMW que havia acabado de comprar, ele não imaginava que a brincadeira viraria um negócio e sua principal fonte de renda.

"Postei o vídeo e fui dormir. Quando acordei, ele havia viralizado e as pessoas começaram a me procurar para saber mais detalhes para se observar num carro antes de comprar", diz Toledo que virou o Tio da BM no Tik Tok.

Os vídeos tornaram-se cada vez mais frequentes e Toledo, juntamente com os irmãos Leandro e Fernando, criou a Toledo's Car e passou a oferecer consultoria para a compra de carros.

Apesar de a consultoria estar aberta para qualquer tipo de veículo, o nome 'Tio da BM' cativou um público interessado em comprar Mercedez, Audi, Honda Civic, Ford Fusion e Pegeout.

O sucesso do Tio da BM já lhe rendeu uma viagem para Curitina (PR) para prestar consultoria para um cliente que queria comprar uma BMW.

A consultoria custou R$ 800, mais as passagens de ida e volta ele deve ter pago uns R$ 2 mil. Com minha análise ele conseguiu um desconto de R$ 5 mil no preço que estavam pedindo na BMW. Marcelo Toledo

O desconto foi concedido porque Toledo identificou dois riscos mínimos na lataria feitos possivelmente por batida de pedras.

"Se considerarmos que se trata de um investimento de R$ 200 mil e o cliente não entendia nada de carro, contar com uma consultoria é fundamental."

Vídeos ajudam a 'esbarrar no consumidor'

Alexandre Giraldi, consultor de negócios do Sebrae, é um entusiasta do Tik Tok. Ele compara as redes sociais a outros meios de comunicação como televisão, rádio e revista.

As propagandas surgem nos intervalos dos programas ou das reportagens e ninguém sai da poltrona correndo para comprar o produto naquele momento. Porém, seu conteúdo pode encontrar seu cliente sem querer. São ações para te ajudar a esbarrar no consumidor. Alexandre Giraldi

Para o especialista, investir em uma rede social iniciante é muito vantajoso porque o número de produtores de conteúdo é menor do que a de consumidores, como é o caso do Facebook e Instagram.

Com isso, o conteúdo do Tik Tok é entregue gratuitamente e organicamente para os consumidores, segundo ele.

"O Tik Tok estava muito no começo no ano passado, mas já começou a ter anúncio e a cobrar para entregar conteúdo. Então, é uma forma de fazer um vídeo orgânico ou patrocinado chegar ao seu público", conta Giraldi.

Marcas não precisam estar em todas as redes

Patrícia Teixeira, especialista em mídias sociais e autora do livro "Caiu na Rede. E agora?", diz que cada rede social existe um perfil, um estilo e um público.

As empresas precisam estar em todas? Não. Para algumas marcas não faz sentido estar no Tik Tok ou Facebook, por exemplo. Vai depender do tipo de negócio e público. Patrícia Teixeira

A especialista destaca que o Tik Tok é uma rede jovem, antenada, despojada e de brincadeira. "A empresa precisa ver se a rede faz conexão com o seu público ou se pode vir a fazer no futuro. Se sim, ela deve criar um planejamento e iniciar com açoes despojadas e que vão de encontro com a marca."

Confira algumas dicas dos especialistas:

• Veja que público quer atrair;

• Que tipo de música ele gosta;

• Seu público prefere vídeos sérios ou divertidos? O público do Tik Tok espera por um conteúdo mais leve

• Utilize sempre hashtag (#) que têm ligação com o seu público;

• Não é preciso ter grandes equipamentos ou fazer grandes produções nos vídeos, mas também não pode entregar um conteúdo sem qualidade;

































