Torcedores de Santos e Corinthians entram em confronto antes de jogo

Torcedores de Santos e Corinthians entraram em confronto no início da tarde deste sábado (26) na Rodovia Anchieta, no litoral de São Paulo. Mais tarde, os dois times se enfrentaram na Arena Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e empataram em 0 a 0.

Um vídeo do confronto foi compartilhado por um perfil local de notícias chamado "Cubatão Mil Grau". As imagens mostram um grupo de torcedores do Corinthians deixando a rodovia em direção a uma área verde do bairro Jardim Piratininga, na divisa entre os municípios de Santos e Cubatão, onde estavam os torcedores do rival. O grupo de santistas teria atacado um ônibus com torcedores do Corinthians que passava pelo local rumo à capital paulista.

Segundo a Polícia Militar, 20 torcedores que seriam do grupo de santistas foram detidos e levados para uma delegacia em Santos, onde a ocorrência ainda era registrada na noite de sábado. Três veículos usados pelo grupo foram apreendidos.

Não há informações sobre feridos.

