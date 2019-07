Trabalho flexível e igualdade social precisam entrar em equilíbrio Presidente da Amatra-2 fala sobre a modernização das relações trabalhistas no Estúdio News desta quarta-feira (3) flexibilização do trabalho

Foto: Tainá Falcão e Farley Ferreira no Estúdio News Divulgação

O desemprego e as reformas aplicadas às relações trabalhistas estão transformando o mercado nacional. O aumento dos serviços por aplicativos e a indústria 4.0 são alguns dos temas tratados pelo presidente da Associação dos Magistrados da Justiça do Trabalho da Segunda Região, o juiz do trabalho, Farley Ferreira, no Estúdio News desta quarta-feira (3).

Em vigor desde 2017, a nova Lei Trabalhista prometeu um aumento na geração de postos empregatícios, porém o desemprego ainda atinge 13 milhões de brasileiros.

“O crescimento econômico é que vai trazer o emprego. Significa que não adianta ter os movimentos políticos e jurídicos que nós temos na nossa sociedade quando a questão econômica é a principal”, alerta Ferreira.

Segundo dados divulgados recentemente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população subutilizada bateu recorde e chegou a 28,5 milhões. O número significa que 1 em cada 4 brasileiros em condições de trabalhar está desempregado, trabalhando menos horas do que gostaria ou simplesmente desistiu de procurar emprego.

Atualmente, quase 4 milhões de pessoas utilizam aplicativos como fonte de renda. O juiz do trabalho analisa quais as vantagens e desvantagens deste fenômeno.

“A agenda 2030 da ONU fala em diversificação, tecnologia e crescimento econômico oriundo de tudo isso. Mas ao mesmo tempo há a preocupação com a desigualdade social, com a questão da garantia de erradicação da pobreza e dos direitos básicos e dignos do cidadão. Então é nesse equilíbrio que nós queremos chegar”.

