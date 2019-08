Matheus Nascimento, do R7*, com Record TV Rio

Um dos 'pais' do Plano Real, Gustavo Franco sofre AVC no Rio de Janeiro Economista Gustavo Franco, de 63 ano, esteve à frente do Banco Central nos governos de Itamar Franco e de Fernando Henrique Cardoso Um dos 'pais' do Plano Real, Gustavo Franco sofre AVC no Rio de Janeiro

Gustavo Franco é professor e leciona na PUC-Rio FÁBIO MOTTA/ESTADÃO CONTEÚDO/08.08.2019

O ex-presidente do Banco Central Gustavo Franco, de 63 anos, sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) no último sábado (3). Ele está internado em um hospital em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro. Ele não sofreu sequelas cognitivas e passa bem, segundo nota do Partido Novo, do qual faz parte.

Veja mais: Suspeito de feminicídio contra estudante da Uerj é preso

Gustavo Franco foi um dos responsáveis pela criação e implantação do Plano Real, no governo Itamar Franco, em 1994. Ele presidiu o Banco Central entre os anos 1994 e 1995, no governo de Itamar, e entre 1997 e 1999 no governo de Fernando Henrique Cardoso.

O economista também dá aulas na PUC-Rio (Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro).

Franco foi filiado ao PSDB por 28 anos, mas desde 2017 integra o Partido Novo.

*Estagiário do R7, sob supervisão de PH Rosa