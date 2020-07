Universal completa 43 anos com 10 milhões de fiéis pelo mundo

Igreja Universal do Reino de Deus completa 43 anos Divulgação

Era o dia 9 de julho 1977, na Avenida Suburbana, nº 7.248, localizada no bairro da Abolição, na cidade do Rio de Janeiro. Ali, onde antes funcionava o galpão de uma funerária, acontecia o primeiro culto da Igreja Universal do Reino de Deus, conduzido por seu fundador, o Bispo Edir Macedo.

“Acordei cedo, coloquei meu melhor terno, organizei a Bíblia e parti para a primeira reunião do meu novo ministério. Estava eufórico e feliz. Deus havia atendido minhas súplicas. O culto foi de libertação, curas e pregação dos ensinamentos para a conquista da Vida Eterna”, lembra o Bispo Macedo no primeiro volume da obra “Nada a Perder”.

Bispo Edir Macedo, fundador da Igreja Universal do Reino de Deus Divulgação

Passados 43 anos daquela manhã de inverno, a Universal cresceu e se multiplicou pelo mundo. Hoje, são 12,3 mil templos em 135 países, dos cinco continentes, onde 17 mil bispos e pastores levam a fé e a crença no Deus vivo.

Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus Divulgação

“Esta é e sempre será a minha sina, e o meu maior legado. Assim como Abraão, devemos usar a fé inteligente, assimilada na mente, para conquistar as promessas de Deus. Foi este idealismo conduzido pelo Espírito Santo que passou a atrair, semana após semana, uma surpreendente multidão ao antigo salão da funerária”, explica o fundador e líder espiritual da Universal em sua autobiografia.

Do Chile ao Canadá, da África do Sul ao Zimbábue, de Portugal à Ucrânia, do Cazaquistão às Ilhas Fiji, do rico Leblon à mais humilde comunidade ribeirinha da Amazônia: são dez milhões de fiéis e simpatizantes que, com base na Bíblia, têm suas vidas salvas e transformadas.

Mão estendida

Desde os primeiros anos de existência, a Universal desenvolve programas sociais amparando segmentos esquecidos e marginalizados pela sociedade, como pessoas em situação de rua, detentos, comunidades carentes, mulheres vítimas de violência doméstica e viciados em drogas.

São 15 as iniciativas sociais mantidas pela Igreja. Em 2019, foram 13,2 milhões de atendimentos no Brasil, realizados por 296 mil voluntários. Em outros 112 países, os programas sociais beneficiaram 4,4 milhões de pessoas.

Fiéis da Igreja Universal do Reino de Deus Divulgação

Atualmente, em decorrência da pandemia da Covid-19, a Universal tem concentrado esforços para apoiar as parcelas da população mais atingidas pela crise social e econômica que abateu o Brasil.

Dessa forma, entre outras iniciativas, a Universal já arrecadou e doou 22 mil toneladas de alimentos desde o início da pandemia, beneficiando mais de 6,2 milhões de brasileiros que perderam a capacidade de gerar renda, em consequência das medidas de isolamento social.

A Universal em números

● Está presente em 135 países, dos cinco continentes.

● Fiéis e simpatizantes: 7 milhões no Brasil e 2,9 milhões no exterior.

● Possui 8.773 templos no Brasil, 3.559 templos nos demais países.

● Corpo eclesiástico de 17.000 bispos e pastores.

● Desenvolve 15 programas sociais no Brasil, que beneficiaram 13,2 milhões de pessoas em 2019, com 296 mil voluntários.

● No exterior, 147 mil voluntários atuam em 12 programas sociais, que beneficiaram 4,4 milhões de pessoas em 2019.