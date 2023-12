Universal Socioeducativo prestou assistência a 163,3 mil pessoas socialmente vulneráveis em 2023

A- A+

Programa Universal Socioeducativo conta com vários voluntários Reprodução/Redes socias @universalsocioeducativobrasil

Em 2023, diversos segmentos da sociedade estiveram em situações de vulnerabilidade. Por sua vez, o programa social USE (Universal Socioeducativo), com o apoio de 18,2 mil voluntários, atuou em favor de alguns deles. Foram realizadas 11,9 mil ações no Brasil e no exterior, que ampararam 163,3 mil menores infratores, ex-internos e familiares, crianças, adolescentes, mulheres vítimas de violência doméstica e refugiados em situação de acolhimento.

Entre as ações realizadas ao longo do ano para ajudar o público infantil em abrigos, está o

evento “Socioeducativo Te Aquece”, que, no mês de julho, doou agasalhos à população em dez localidades brasileiras, e o “Dia do Acolhido”, em outubro, que proporcionou uma grande festa para os pequenos nos 26 estados e no Distrito Federal.

Somente no Brasil, a USE distribuiu 121,4 mil refeições, 32,9 mil peças de roupas, 8.200 kits de higiene e 3.400 cestas básicas em eventos realizados neste ano.

Na área da saúde, voluntários também se empenharam em prestar assistência aos que

necessitavam de algum tipo de tratamento médico ou odontológico. Ao todo, 600 crianças e

adolescentes, 250 mulheres — muitas vítimas de violência — e 70 familiares de internos e ex-internos receberam atendimento gratuito. A exemplo de uma mãe de interna da Unidade Socioeducativa Chiquinha Gonzaga, em SP, que foi diagnosticada com herpes e meningite, mas com a ajuda desse trabalho conseguiu consulta médica, com a realização de exames e aquisição de medicamentos.

No entanto, as ações não se limitam às necessidades e às urgências do presente, o programa social também investe para que os menores reclusos, ou que se encontram em situação de acolhimento, tenham a oportunidade de um futuro melhor. Para isso, o USE ofereceu, gratuitamente, cursos — artesanato, barbearia, cabeleireiro, conserto de cadeiras, confeiteiro, designer de sobrancelhas, fotografia, Libras, música e pizzaiolo — que beneficiaram 314 adolescentes. Além disso, 70 jovens foram empregados com o apoio da iniciativa.

O responsável pelo trabalho social, Ulisses Gomes, conta que dentro das unidades eles são questionados pelos adolescentes: “E quando eu sair daqui? O que vocês vão fazer?”. Ocorre também com mulheres acolhidas: “Quando eu sair do abrigo, como faço para recomeçar?”. O programa busca dar essa oportunidade a ambos para que possam ter um recomeço. “É um cidadão que vai voltar para a sociedade de uma forma diferente.”

“Quando nós ajudamos essas pessoas com uma consulta médica, orientação jurídica ou até

mesmo a encontrar um trabalho, mostramos a elas que a nossa visão é ajudá-las a se tornarem alguém melhor”, enfatiza.

Avanço no trabalho de ressocialização no exterior



Além do Brasil, o programa social está presente em 14 países: Argentina, Cabo Verde, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Moldávia, Nicarágua, Paraguai, Peru, Portugal, República Dominicana, Uruguai e Venezuela.

No Peru, o USE recebeu, no dia 19/12, uma homenagem por parte do Programa Nacional de Centros Juvenis pelo trabalho desenvolvido dentro das unidades socioeducativas do país. Na ocasião especial, nomeada como Cerimônia de Premiação do “Primeiro Concurso Nacional Sobre Boas Práticas em Reabilitação e Reinserção Social de Adolescentes dos Centros Juvenis em nível nacional”, a iniciativa recebeu das autoridades um prêmio que reconheceu os esforços dos voluntários em favor do próximo.

O ano termina, mas o trabalho continua

Às portas de 2024, a Universal Socioeducativo está realizando um evento para encerrar o ano com chave de ouro. Trata-se da terceira edição do “Dia do Amor ao Próximo” — ação anual que apoia pessoas que vivem em abrigos, assim como ex-internos e suas famílias —, que está acontecendo ao longo de dezembro em 22 estados brasileiros. Ao todo, estima-se 5.000 beneficiados.

Desde o dia 12 de dezembro, diversas localidades receberam a celebração, que consiste em uma festa de fim de ano especial para aqueles que, muitas vezes, se sentem sozinhos e sem motivos para celebrar. O evento conta com apresentações musicais e teatrais, atividades lúdicas, exibição de filmes e palestras. Além de atendimentos gratuitos nas áreas da saúde, jurídica e beleza, e distribuição de kits de materiais escolares, brinquedos, peças de roupa, calçados, livros, lanches e doces.

Para ajudar nessa iniciativa especial de fim de ano, o programa social conta com o apoio de 8.000 voluntários que levarão, além de doações e serviços, o amor ao próximo por meio do amparo e apoio emocional que será prestado aos participantes da ação.

Neste sábado (30), a partir das 13h, a equipe do USE realizará uma grande festa no Ginásio da Mooca — localizado na zona leste da capital paulista —, que alegrará a tarde de aproximadamente mil pessoas, vindas de toda a Grande SP. O evento contará com a distribuição de brinquedos, panetones, sorvetes, pipoca e algodão-doce.

Uma família para quem não tem

Um relatório da organização Aldeias Infantis SOS revela que 32 mil crianças e adolescentes estão vivendo em serviços de acolhimento, afastadas do convívio familiar, em todo o país.

Por meio do MSA (Movimento Sócio Abrigo), o USE — mantido pela Igreja Universal do Reino de Deus — tem ajudado, desde 2019, na inclusão social de menores nessa situação. Frequentemente, são promovidos cursos, palestras, ações esportivas, artísticas e culturais a fim de auxiliar no desenvolvimento saudável dos acolhidos.

“As crianças e os adolescentes mudaram muito seus comportamentos após a chegada de vocês. Todos ficam animados para participar das atividades. Inclusive, toda equipe técnica e funcionários agradecem por ter começado o trabalho do programa social aqui”, relata Peterson Assis, orientador socioeducativo que atua em um dos abrigos atendidos pela iniciativa.

“Estamos todos na expectativa para o evento. Será a nossa festa de encerramento e agradecimento por esse ano maravilhoso que Deus proporcionou a todos que a USE tem assistido de perto. A família Universal hoje é a única família de muitos que estão aqui no abrigo”, afirma Peterson.