Vagas de estágio crescem 28,9% no 1º trimestre deste ano

Impactos da pandemia tem afetado na empregabilidade de jovens entre 14 a 24 anos Reprodução CIEE

O Dia Internacional do Jovem Trabalhador é comemorado neste sábado (24). A data foi criada para celebrar a inserção de jovens no mundo do trabalho. De acordo com relatório do IBGE, cerca de 6,8 milhões de pessoas entre 14 a 24 anos estão desempregados e, ainda mais grave, 9,4 milhões vivem na zona da pobreza, uma parcela significativa dos jovens que possuem emprego não recebe o suficiente para se manter.

Apesar dos impactos da pandemia na mercado de trabalho para essa faixa etária, o CIEE (Centro de Integração Empresa Escola) afirma que cresceu a oferta de oportunidades de estágio e aprendizagem no 1º trimestre de 2021, em comparação aos últimos meses de 2020. O movimento ascendente indica recuperação no período, entretanto, ainda distante dos números pré-pandemia.

"A retomada da abertura de oportunidades ainda é lenta, mas tem sido constante. No início deste ano, alcançamos os maiores patamares de vagas abertas, tanto de estágio como de aprendizagem, mas ainda estamos longe dos níveis pré-pandemia", destacou Marcelo Gallo, superintendente Nacional de Operações do CIEE

Segundo levantamento da instituição filantrópica sem fins lucrativos, o número de vagas abertas cresceu 28,9% no 1º trimestre de 2021, se comparado aos últimos três meses de 2020. Entretanto, apresenta retração de 28,7% em relação ao 1º trimestre de 2020. O estágio segue como o programa mais afetado e apresentou retração de 34,1% no comparativo com os primeiros meses de 2020. Já a aprendizagem registrou crescimento de 3,9%.



De acordo com Marcelo Gallo, o crescimento poderia ser maior. “A criação de oportunidades é um reflexo direto da economia, e tivemos o impacto do fechamento do comércio no primeiro trimestre dado o agravamento da pandemia", afirma o executivo, que projeta o crescimento gradual do número de vagas ao longo do ano.

*Estagiária do R7, sob supervisão de Ana Vinhas