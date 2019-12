Vice da Câmara anuncia R$ 16 mi para educação e infraestrutura

Pereira visitou as instalações da Faculdade Embu Divulgação/Marcos Perreira

O vice-presidente da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira (Republicanos-SP), anunciou na noite desta sexta-feira (20) a destinação de R$ 16 milhões que serão investidos na saúde e infraestrutura do município de Embu das Artes. O anúncio foi feito durante a inauguração de uma faculdade no município localizado na região metropolitana de São Paulo.

O evento aconteceu na sede da FAEM (Faculdade Embu das Artes), primeira instituição particular de ensino superior da cidade, e contou com a presença do prefeito Ney Santos, do secretário de educação, Pedro Ângelo e dos diretores da unidade de ensino.

“Conseguimos R$ 9 milhões para reformar escolas do município. Além disso, conseguimos R$ 3 milhões para o desenvolvimento regional; R$ 3 milhões para ações de infraestrutura e R$ 1 milhão para compra de equipamentos, totalizando R$ 16 milhões para áreas prioritárias em Embu das Artes”, anunciou o deputado Marcos Pereira.

Do valor total, R$ 9 milhões já estão em fase adiantada de liberação para as reformas de oito escolas: Escola Azteca, Marajoara, Villa Lobos, Paulo Freire, Delphina, Iodoque Rosa, Rosa Cirelli e Escola Valdelice.

Além disso, o deputado intermediou a destinação de mais R$ 3 milhões, que estão prestes a entrar em execução, e outras duas indicações no Ministério do Desenvolvimento Regional, uma de R$ 3 milhões e outra de R$ 1 milhão, que entrarão em execução na próxima etapa.

Inauguração

Durante a solenidade de inauguração da FAEM, Marcos Pereira falou sobre as negociações e o seu papel na conquista de autorização para o funcionamento da instituição.

“Para que as coisas andem em Brasília, a cidade precisa de um deputado federal que tenha afinidade com sua população para abrir as portas dos ministérios e destravar a burocracia. Infelizmente o Brasil ainda é um país muito burocrático”, disse o republicano.

Diretora e prefeito de Embu das Artes celebraram inauguração da FAEM Divulgação/Marcos Pereira

De acordo com ele, a inauguração só foi possível porque contou com ajuda de muitas pessoas envolvidas no projeto. “[O ex-deputado] Jorge Tadeu teve um importante papel neste projeto. Ele iniciou o processo e, a pedido do prefeito Ney, eu continuei intermediando a negociação com o Ministério da Educação”, contou o deputado.

Como professor licenciado de Direito e defensor da educação de qualidade para todos, Marcos Pereira falou sobre a importância do ensino: “O homem não é nada além daquilo que a educação faz dele”, disse citando o filósofo e educador Immanuel Kant. O parlamentar ainda irá doar 10 exemplares do seu livro “O Uso da Informação como Notícia do Crime Ambiental” para a faculdade.

A FAEM começa com cursos de grande envergadura, organizados dentro das exigências oficiais, oferecendo uma extraordinária infraestrutura com sua biblioteca de 600 m², salas de aula equipadas com tecnologia de ponta e com laboratórios que receberam nota máxima na avaliação pela qualidade de seus itens e organicidade.

Pereira ainda recebeu título de Cidadão Embuense Divulgação/Marcos Pereira

Cidadão Embuense

No mesmo evento, Marcos Pereira recebeu o título de “Cidadão Embuense” pelos reconhecidos e relevantes serviços prestados à comunidade de Embu das Artes. A honraria foi entregue pelo prefeito Ney Santos que ressaltou:

“Essa faculdade só saiu em menos de um ano e meio por conta do empenho do deputado Marcos Pereira. Você trabalha diuturnamente para fazer o melhor pelo Brasil e pelo povo embuense”, finalizou o prefeito.