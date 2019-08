Vídeo: deputado entra em roda de punk em homenagem a banda

Guilherme Padin, do R7

Isaltino (de terno e gravata verde) celebrou homenagem à banda em roda punk Reprodução/Instagram

O deputado estadual Isaltino Nascimento (PSB) entrou em uma roda de punk na Alepe (Assembleia Legislativa de Pernambuco), na noite desta quarta-feira (28), durante uma homenagem proposta pelo parlamentar à banda Devotos, grupo local de punk e rock que completou 30 anos.

“Cannibal, Neilton e Celo fizeram o barulho que tem a cara do Morro, a nossa cara, de onde nasci, de onde viemos e para onde levamos nosso olhar. A noite teve um sabor mais que especial para nós, que propusemos a comenda e que celebramos a vida da banda que canta o social e que dissemina a arte para além dos morros”, celebrou Nascimento em seu perfil no Instagram.

"Noite histórica ontem na ALEPE, com direito até a roda punk. Claro que entrei, para lembrar da minha juventude lá no Alto José do Pinho", escreveu o deputado na publicação seguinte.

Horas antes do evento, a banda já havia comemorado a homenagem nas redes sociais: "Um dia muito especial para a Devotos e os Devotos da Devotos, receberemos essa homenagem pelos trinta anos da banda, trinta anos de muita perseverança, resistência e batalha".

As inusitadas imagens do deputado, identificado pelo terno cinza e gravata verde no vídeo, na roda punk (ou mosh, como também é conhecido o ato) rapidamente viralizaram nas redes sociais.

Confira o vídeo da homenagem à banda Devotos na Alepe: