Veja com exclusividade os bastidores da operação que localizou e destruiu dois laboratórios de refino de cocaína na fronteira entre o Brasil e a Bolívia. A droga produzida nesses laboratórios era enviada para estados do Brasil e até para o exterior. A polícia agora tenta solucionar um mistério: a origem de um helicóptero encontrado num desses laboratórios. A aeronave sumiu de um hangar em Goiânia (GO) e foi encontrada na Bolívia.