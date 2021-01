Vídeo mostra operação da Polícia Federal contra fraudes na Petrobras

A Polícia Federal realiza na manhã desta terça-feira (12) a 79ª Fase da Operação Lava Jato, denominada "Vernissage". A etapa ocorre em cooperação com o Ministério Público Federal e a Receita Federal.

Cerca de 70 policiais federais e 10 auditores da Receita Federal cumprem 11 mandados de busca e apreensão, sendo dois em Brasília (DF), três em São Luis do Maranhão (MA), um em Angra dos Reis, três no Rio de Janeiro e dois em São Paulo. Os mandados judiciais foram expedidos pela 13ª Vara Federal em Curitiba, no Paraná.