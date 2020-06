‘Voltar ao voto impresso é como comprar vídeocassete’, diz Barroso Presidente do Tribunal Superior Eleitoral garantiu que “nunca houve nenhum caso comprovado de fraude nas eleições” desde a implementação do sistema Barroso: Volta ao voto impresso é cancelar Netflix e comprar vídeo

Barroso vê "equivoco" em fala sobre fraudes nas urnas Foto: Marri Nogueira/Agência Senado

“Voltar ao voto impresso é como cancelar a assinatura da Netflix, comprar um vídeocassete e subsidiar locadoras para voltarem a alugar fitas”, afirmou o presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, ao garantir que as urnas eletrônicas nunca foram fraudadas no Brasil.

“Há alguns equívocos que se disseminam e as pessoas passam a acreditar neles. Fraude havia no tempo do voto impresso”, afirmou Barroso durante a Live JR. “Desde quando as urnas eletrônicas foram implantas em 1996, nunca houve nenhum caso comprovado de fraude nas eleições”.

De acordo com o ministro, a evidência de que não há fraude nas eleições pode ser comprovada pelas pesquisas eleitorais. “O presidente Fernando Henrique foi eleito por esse sistema, o presidente Lula no primeiro mandato, o presidente Lula no segundo mandato, a presidente Dilma no primeiro, no segundo e o presidente Jair Bolsonaro. Alguém acha que essas pessoas não foram as preferidas do eleitorado, inclusive, com o resultado correspondendo às pesquisas?”, questionou.