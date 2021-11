Votação do Prêmio Caboré entra na reta final com R7 entre os indicados Portal concorre na categoria 'Veículo de Comunicação, Produtor de Conteúdo' na principal condecoração da comunicação brasileira

Portal R7 é indicado ao Prêmio Caboré Reprodução

A definição do Prêmio Caboré, maior premiação da indústria de comunicação no país, entra na reta final já que a votação se encerra no próximo dia 2 de dezembro. O Portal R7 é um dos finalistas e foi indicado na categoria "Veículo de Comunicação – Produtor de Conteúdo".

A premiação é promovida pelo Meio&Mensagem e representa a consagração dos principais profissionais e empresas que contribuem com a comunicação.

A condecoração reconhece os profissionais e empresas cujos trabalhos vêm se destacando nas áreas de publicidade, marketing e mídia, sobretudo, no contexto desafiador após a pandemia.

Assinantes do Meio&Mensagem podem votar aqui

O Portal R7 se destacou com a cobertura do combate à Covid-19, a ferramenta Vacinômetro para acompanhar a vacinação pelo país, além de uma equipe de jornalistas, blogueiros e colunistas trazendo as principais notícias e bastidores da política, economia e da vida em sociedade.

Neste ano, o portal estreou a redação do R7 Brasília, que conta com mais 30 profissionais para levar informações do que mexe com a vida até os computadores e smartphones dos brasileiros. Notícias exclusivas dos bastidores do poder, furos de reportagem e muito mais são prioridades.

A cerimônia de premiação do Caboré ocorrerá no dia 6 de dezembro, no Clube Monte Líbano, em São Paulo.