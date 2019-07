Vulcão entra em erupção no Peru e cinzas fazem cancelar voo no Brasil Vulcão Ubinas entrou em erupção, no sul do Peru, nesta sexta-feira (19). Pelo menos um voo da Azul, de Cuiabá com destino à Curitiba, foi cancelado

Vulcão entrou em erupção no Peru David Mercado/Reuters

O Brasil sofreu cancelamento de pelo menos um voo por causa das cinzas do vulcão Ubinas, que entrou em erupção, no sul do Peru, nesta sexta-feira (19).

Segundo a companhia aérea Azul, o voo 2934 de Cuiabá com destino à Curitiba e conexão em Campo Grande foi cancelado na manhã deste sábado (20), em razão da previsão da chegada de cinzas vulcânicas.

No momento, a área atingida está localizada em parte dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo.

De acordo com a FAB (Força Aérea Brasileira), não houve necessidade de fechar o espaço aéreo. Os CMVs (Centros Meteorológicos de Vigilância) seguem realizando o monitoramento e coletando informações no caso de alguma mudança.

As companhias Latam e Gol informaram que não tiveram cancelamentos.

A Infraero reitera que todos os aeroportos administrados pela empresa seguem funcionando normalmente. Sendo estes Campo Grande e Corumbá em Mato Grosso do Sul; Curitiba, Foz do Iguaçu e Londrina no Paraná; Guarulhos, Congonhas e São José dos Campos em São Paulo; Cuiabá em Mato Grosso.