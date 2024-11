2º dia de Enem: saiba quais conteúdos de exatas precisam ser revisados para a prova Exame de domingo terá 90 questões de matemática, física, biologia e química; resultado oficial está previsto para janeiro de 2025 Educação|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 09/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 09/11/2024 - 02h00 ) twitter

Prova será aplicada em 10 de novembro Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Se para uns a dificuldade é a prova de humanas do Enem, para outros o medo está nas exatas. O segundo dia de prova será neste domingo (10) e terá questões de matemática, física, biologia e química. Para ajudar na revisão, especialistas contaram ao R7 os conteúdos que costumam cair no exame.

Matemática

Segundo a professora de matemática Jéssica Rama, o Enem costuma abordar temas do ensino fundamental e médio com situações que exigem interpretação e aplicação prática dos conceitos. Entre os assuntos mais cobrados estão:

Matemática básica : foco em proporcionalidade entre grandezas, operações com frações, números decimais e inteiros, além de problemas que exigem cálculos diretos e simples.

: foco em proporcionalidade entre grandezas, operações com frações, números decimais e inteiros, além de problemas que exigem cálculos diretos e simples. Estatística : média, mediana, moda, desvio padrão e interpretação de gráficos e tabelas.

: média, mediana, moda, desvio padrão e interpretação de gráficos e tabelas. Geometria espacial : volume e área de sólidos geométricos, como cubos, cilindros, pirâmides, cones e esferas.

: volume e área de sólidos geométricos, como cubos, cilindros, pirâmides, cones e esferas. Geometria plana : cálculo de áreas e perímetros, polígonos, circunferências, semelhança de triângulos e ralações métricas no triângulo retângulo.

: cálculo de áreas e perímetros, polígonos, circunferências, semelhança de triângulos e ralações métricas no triângulo retângulo. Funções: interpretação de gráficos e resolução de problemas que envolvem funções do 1º e 2º graus, crescimento exponencial e decaimento em funções exponenciais e noções básicas de logaritmos.

Ela também ressaltou que as questões são divididas em níveis de dificuldade. As mais simples aparecem, normalmente, no início ou meio da prova, e as mais difíceis, no final ou estão mescladas.

Ciências da natureza

A professora de ciências da natureza Joana Cabral explica que as questões, em geral, têm alta correlação com problemas do mundo real (saúde, meio ambiente, energia) e, muitas vezes, não envolvem memorização simples de conteúdo.

De acordo com ela, o aluno precisa ser capaz de interpretar gráficos, tabelas, figuras e situações-problema.

Biologia

Na prova de biologia, o tema mais recorrente é ecologia, com questões que abordam impactos ambientais, ciclos biogeoquímicos, estudo de populações e relações ecológicas.

Joana destaca que conteúdos como genética molecular e biotecnologia, citologia, com ênfase em mecanismos de transporte pela membrana, e fisiologia animal também são temas bem frequentes.

Química

Em química, os candidatos precisam ficar atentos aos temas relacionados à separação de misturas, química ambiental, estequiometria, soluções, reações e funções orgânicas.

“Em geral, as questões sobre separação de misturas, química ambiental e funções orgânicas são as mais consideradas fáceis e médias, e, portanto, é importante que os alunos valorizem esses temas na revisão”, disse Joana.

Física

As questões de física podem estar associadas à cinemática, fenômenos ondulatórios, dinâmica clássica, energia/potência, calorimetria e eletrodinâmica.

Joana aponta que os dois primeiros temas devem ser priorizados por serem assuntos mais complexos e terem uma dificuldade maior.

Como é calculada a nota do Enem

O cálculo da prova é baseado na TRI (Teoria de Reposta ao Item) de acordo com o Ministério da Educação. Nesta metodologia, o que importa é a consistência dos acertos, e não a quantidade. O modelo leva em consideração os seguintes parâmetros:

Discriminação: diferença entre os participantes que dominam o que é avaliado pela questão e os que não dominam.

Dificuldade: avalia a complexidade da questão, ou seja, quanto maior o seu valor, maior a dificuldade.

Acerto casual: considera a probabilidade de um participante acertar a questão dando o famoso “chute”.

Para calcular a nota, o estudante precisa aguardar o gabarito, que será divulgado em 20 de novembro. O resultado com as notas individuais deve ficar disponível em 13 de janeiro de 2025.

*Sob supervisão de Leonardo Meireles