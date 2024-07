20 policiais federais atuam na segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos de Paris 2024 Agentes vão trabalhar em atividades de inteligência, segurança pública e cooperação internacional Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 20/07/2024 - 10h29 (Atualizado em 20/07/2024 - 10h30 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

1.700 policiais de 44 países atuam nos Jogos Reprodução/PR - Arquivo

A convite da França, que sedia a edição desse ano dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos , 20 policiais federais atuam na segurança pública, cooperação internacional e em atividade de inteligência. O objetivo da ação é de prevenir e reprimir o terrorismo.

Um grupo internacional de segurança foi criado para dar suporte aos jogos, com um total de 1.700 policiais de 44 países. Do total de agentes, 14 participam diretamente das atividades de segurança da delegação olímpica brasileira.

Das forças de segurança do Brasil, dois agentes vão atuar com o COB (Comitê Olímpico do Brasil), oferecendo suporte. Outros dois atuarão no CCI (Centro de Cooperação Internacional), como parte de uma rede de oficiais de ligação estrangeiros em conjunto com autoridades francesas, focado na prevenção de movimentos radicais e terrorismo.

Além de integrar o corpo de oficiais junto ao CCI, a adidância da PF na França é responsável pela cooperação e apoio aos policiais que estão em missão durante os Jogos.

Publicidade

O delegado Luiz Ungaretti, adido da PF na França, afirma que a participação da PF na competição internacional “demonstra nosso compromisso com a segurança dos atletas e do público, além de reforçar a importância da cooperação internacional no combate ao crime”.

Brasil nas Olimpíadas

Dias antes da abertura dos Jogos Olímpicos, a equipe brasileira de ginástica artística, a seleção feminina de vôlei e parte da delegação nacional de judô já chegaram a Paris. Os ginastas foram os primeiros do país a se instalar e inauguraram o espaço reservado aos atletas, em Saint Ouen, no norte de Paris.

A cerimônia de abertura acontece nesta sexta-feira (26), a partir de 14h30 (horário de Brasília).