21ª Olimpíada Internacional de Linguística ocorre em Brasília a partir desta terça Neste ano, o Brasil concorre com duas equipes e segue como o país com mais participantes em competições de conhecimento no mundo Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 19h04 (Atualizado em 22/07/2024 - 19h04 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Olimpíada de Linguística acontece na UnB e reune jovens de 39 países Divulgação/ IOL

A UnB (Universidade de Brasília) vai sediar a 21ª Olimpíada Internacional de Linguística a partir desta terça-feira (23) até 31 de julho. Estudantes de 39 países participarão do evento. Além da competição, os concorrentes terão oficinas de idiomas de povos originários e interação com líderes indígenas e farão visitas a pontos turísticos no Distrito Federal. Ao todo, 53 delegações estão inscritas na programação, que pode ser acessada pelo site do evento.

O objetivo é a interação entre estudantes de todo o mundo, o impacto dos idiomas na educação local e o estímulo às políticas vinculadas à linguística. As equipes são formadas por quatro alunos e um professor responsável. O Brasil é o país com mais participantes de olimpíadas de conhecimento no mundo. Neste ano, são duas equipes, o número máximo permitido por delegação.

Na competição, é avaliada a compreensão dos jovens sobre os dispositivos de línguas desconhecidas. A prova é feita no idioma que o inscrito escolher, porém, é incentivada a escolha de uma língua diversa.

O coordenador do Instituto Vertere, Bruno L’Astorina, responsável pelo evento, explica que os inscritos recebem um teste com questões em idiomas diferentes para desafiar a resolução a partir da interpretação. “É dado ao estudante uma questão-problema em uma língua desconhecida e são oferecidos elementos no texto do exercício que permitem compreender o texto”, diz.

Publicidade

Para o secretário de Relações Internacionais do DF, Paco Britto, a olimpíada é uma chance para estudantes de diversos países se conectarem e para Brasília mostrar sua força. “Além de termos a oportunidade de receber e mostrar a cidade para estudantes do mundo todo, Brasília ganha espaço para demonstrar seu potencial, uma educação de excelência de colocar em prática uma de suas grandes vocações: a de ser a capital de todos.”

Cursos para professores

Os organizadores do evento vão disponibilizar um curso de capacitação para professores brasileiros para explorar habilidades de estudantes. As oficinas vão auxiliar os profissionais a desenvolver o interesse, a autonomia e a cooperação de alunos.

Publicidade

Além disso, serão debatidas formas de ensinar línguas por meio da valorização da diversidade cultural e valorização dos idiomas locais e globais.

Serviço

21ª Olimpíada Internacional de Linguística

Publicidade

23 a 31 de julho, na UnB.

Cerimônia de abertura:

24/7 – 19h na Associação dos Docentes da UnB (ADUnB)

*Sob supervisão de Thays Martins