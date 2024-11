Lula comenta acidente com equipe de remo no Paraná: ‘A dor é irreparável’ Ao menos nove integrantes do grupo morreram na madrugada desta segunda-feira (21), na BR-376 Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 21/10/2024 - 10h38 (Atualizado em 21/10/2024 - 15h12 ) twitter

Lula lamenta acidente envolvendo equipe de remo no Paraná Ricardo Stuckert/Presidência da República - 26.9.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva usou as redes sociais para comentar a morte de nove integrantes de uma equipe de remo durante um acidente na BR-376, no Paraná, na madrugada desta segunda-feira (21). “Não há palavras que possam descrever a dor... A dor é irreparável”, disse o chefe do Executivo.

“Com tristeza e pesar, soube da morte de nove pessoas, sendo sete adolescentes, de uma equipe de remo de Pelotas, em um trágico acidente na BR-376, em Guaratuba, Paraná. Não há palavras que possam descrever a dor de perder um filho ou neto. A dor é irreparável. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas”, escreveu Lula nas redes sociais.

Também por meio das redes sociais, o ministro do Esporte, André Fufuca, disse que a tragédia “afeta a todos nós” e disponibilizou a pasta para ajudar as vítimas do acidente. “Aos feridos, manifestamos nossa solidariedade e desejamos uma plena recuperação. Neste momento de luto, reafirmamos a importância de estarmos unidos como nação e comunidade.”

O acidente ocorreu no quilômetro 665 da BR-376. Um caminhão contêiner tombou e atingiu a van com os jogadores, que voltavam de São Paulo (SP) para Pelotas (RS). Segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal), a carreta perdeu o freio e colidiu com a traseira da van. O impacto fez com que a van batesse em outro veículo antes de ser arrastada para fora da pista pelo caminhão tombado.

Entre os dias 19 e 20 de outubro, o time gaúcho participou com oito atletas no Campeonato Brasileiro de Remo e ficou em sexto lugar na classificação geral. Em publicação em uma rede social, o time compartilhou os resultados da campanha, que garantiram a colocação na classificação geral.

Acidente de Lula

O presidente da República teve um acidente doméstico no último sábado (19). A reportagem apurou que Lula caiu no banheiro do Palácio da Alvorada e foi levado à unidade de um hospital particular, na capital federal, onde seu ferimento na nuca foi tratado.

Lula levou três pontos no local. Após o atendimento médico, foi liberado para retornar ao Alvorada. Neste domingo (20), retornou ao hospital para novos exames, momento em que os médicos orientaram o presidente a cancelar a longa viagem de avião para a Rússia.

Segundo o boletim médico, o presidente está temporariamente impedido de realizar voos longos. Por isso, o Palácio do Planalto cancelou a ida para a Rússia, onde iria participar da Cúpula dos Brics. Agora, ele vai participar do evento por videoconferência. A delegação brasileira é chefiada pelo ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira.

“Está tudo tranquilo, está ativo. Apenas a orientação da equipe médica em não realizar viagem longa e atividades com menos controle em outro país”, disse o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, um dos ministros mais próximos do presidente.