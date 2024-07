A empresários, Lula afirma que acordo Mercosul-União Europeia será concluído até o fim do ano Na Bolívia, presidente declarou que, da parte do bloco sul-americano, está ‘totalmente pronto’; ‘Falta europeus se arranjarem’, disse

Lula voltou a defender integração Ricardo Stuckert/Presidência da República - 8.7.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta terça-feira (9) que o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia, discutido há mais de 20 anos, vai ser concluído até o fim de 2024. Em um fórum empresarial em Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia, com produtores brasileiros e bolivianos, o petista afirmou que a finalização depende apenas da parte europeia.

“Não vamos desprezar a Europa, porque é muito importante”, afirmou Lula, ao comentar que as relações comerciais do Brasil com os demais países da América do Sul e com o continente africano foram estreitadas em seus governos.

“Aliás, quero dizer para os empresários que, se depender do que nós fizemos até agora, este ano nós vamos firmar o acordo da União Europeia com o Mercosul. Da nossa parte, está totalmente pronto e tudo acordado. O que falta, agora, são os europeus se arranjarem, para diminuir as divergências entre eles, porque nós estamos prontos para recebê-los”, completou.

Se concluído, o tratado vai formar uma das maiores áreas de livre comércio do planeta, com quase 720 milhões de pessoas, 20% da economia global e 31% das exportações mundiais de bens. “A gente tava cansado de eles dizerem que éramos nós que não queríamos fazer acordo, pois bem, nós nos preparamos, fizemos a proposta, está aprovada a proposta. Agora, depende da companheira Ursula von der Leyen, chefe da delegação europeia, sentar na mesa e a gente fechar, finalmente”, completou Lula.

Um dos países europeus mais críticos ao acordo é a França. Os principais entraves são compras governamentais, pontos relacionados às mudanças climáticas e produção agrícola francesa. Quando veio ao Brasil em março deste ano, o presidente francês, Emmanuel Macron afirmou que não defende o acordo e avaliou o texto como “péssimo”. Para ele, “precisa ser renegociado do zero”.

Na avaliação de Macron, o ato pode afetar negativamente a competitividade dos franceses em relação aos sul-americanos, principalmente, na questão agrícola. As negociações foram suspensas no início deste ano em função das eleições para o parlamento europeu, que ocorreram em junho. Agora, a expectativa é que as conversas se intensifiquem.

Em junho, durante encontro do G7 na Itália, Lula afirmou que o presidente francês Lula se mostrou mais flexível em relação às tratativas do acordo. Macron, contudo, pediu para que o brasileiro esperasse as novas eleições no país, cujo segundo turno ocorreu nesse domingo (7).