‘Abaixar os juros é uma briga nossa eterna’, afirma Lula Presidente avaliou, em evento realizado nesta quarta-feira, em Brasília, que o que falta no país é a circulação de dinheiro Brasília|Plínio Aguiar, do R7, em Brasília 14/08/2024 - 10h32 (Atualizado em 14/08/2024 - 10h49 ) ‌



Lula diz que é uma briga eterna a redução da taxa de juros no país Ricardo Stuckert/PR

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta quarta-feira (14), que é uma “briga nossa eterna” a tentativa de reduzir a taxa de juros no país. Atualmente, o índice, chamado de Selic, está em 10,50% ao ano, enquanto a inflação acumulada nos últimos 12 meses é de 4,5%.

“O povo brasileiro tem uma vantagem que é o seguinte: ele não se importa... mas veja, abaixar os juros é uma briga nossa eterna nesse país, é uma briga eterna. Mas mesmo se os juros forem zero, se ele não tiver dinheiro para consumir, ele não vai consumir. O que é importante é a circulação de dinheiro”, afirmou.

“O que falta no Brasil é circulação de dinheiro. O dinheiro não pode ficar parado no bolso de alguém ou na conta de alguém. O dinheiro tem que circular. Então tem que colocar uma frase ali: muito dinheiro na mão de poucos significa empobrecimento, agora pouco dinheiro na mão de muitos, significa exatamente o contrário”, acrescentou.

As declarações foram dadas por Lula durante evento, realizado na CNI (Confederação Nacional da Indústria), em Brasília. O presidente é crítico ao índice e chegou a afirmar que o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, responsável pela taxa de juros, tem lado político e que trabalha para prejudicar o país.

Na terça-feira (13), Campos Neto declarou que a taxa de juros no Brasil não pode ser considerada “exorbitante”. A afirmação foi feita durante uma audiência pública com as comissões de Desenvolvimento Econômico e de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Segundo o presidente do Banco Central, os números estão abaixo da média de outros países.