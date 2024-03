Abastecimento com etanol em vez de gasolina está mais vantajoso em 11 estados e no DF Preços nessas regiões, entre 25.2 e 2.3, apresentaram índice abaixo de 70% do combustível variado do petróleo, segundo a ANP Abastecimento com etanol em vez de gasolina está mais vantajoso em 11 estados e no DF

Conta simples pode ajudar motorista a economizar

Motoristas de 11 estados e do Distrito Federal podem trocar a gasolina pelo etanol na hora de abastecer o veículo, já que os preços nessas regiões estão abaixo do índice de 70% do combustível variado do petróleo (confira a relação abaixo). A conta para descobrir com qual produto encher o tanque é simples: dividir o preço do etanol pelo da gasolina e multiplicar o resultado por 100.

O levantamento foi feito pelo R7, com base nos dados divulgados pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis do Brasil). A instituição computou os preços médios cobrados em todo o país entre 25 de fevereiro e 2 de março.

Em alguns estados os índices estão próximos da média. É o caso da Paraíba, do Rio Grande do Norte, da Bahia e do Amazonas.

O litro do álcool com o custo médio mais barato foi encontrado na Bahia, por R$ 3,62, e o mais caro em Roraima, por R$ 4,82. No caso da gasolina, o maior valor é o do Acre (R$ 6,89), e o menor, em Rondônia (R$ 5,61).

O levantamento considera o preço médio cobrado em cada região do país. Veja a situação em cada estado:

Norte

• Acre

Gasolina - R$ 4,75

Etanol - R$ 6,89

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (68,90%)

• Amapá

Gasolina - R$ 4,94

Etanol - R$ 5,59

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (88,30%)

• Amazonas

Gasolina - R$ 4,26

Etanol - R$ 6,05

Qual é o combustível mais vantajoso? Escolha do motorista (70,40%)

• Rondônia

Gasolina - R$ 6,34

Etanol - R$ 4,78

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (75,30%)

• Roraima

Gasolina - R$ 6,18

Etanol - R$ 4,82

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (77,90%)

• Pará

Gasolina - R$ 5,73

Etanol - R$ 4,19

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (73%)

• Tocantins

Gasolina - R$ 5,89

Etanol - R$ 4,07

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (69,10%)

Nordeste

• Alagoas

Gasolina - R$ 3,89

Etanol - R$ 5,68

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (68,40%)

• Bahia

Gasolina - R$ 5,80

Etanol - R$ 4,08

Qual é o combustível mais vantajoso? Escolha do motorista (70,34%)

• Ceará

Gasolina - R$ 6,03

Etanol - R$ 4,44

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (73,60%)

• Maranhão

Gasolina - R$ 5,41

Etanol - R$ 4,12

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (76,10%)

• Paraíba

Gasolina - $ 5,59

Etanol - R$ 3,93

Qual é o combustível mais vantajoso? Escolha do motorista (70,30%)

• Pernambuco

Gasolina - R$ 5,67

Etanol - R$ 4,01

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (70,70%)

• Piauí

Gasolina - R$ 5,54

Etanol - R$ 4,01

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (72,30%)

• Rio Grande do Norte

Gasolina - R$ 6,10

Etanol - R$ 4,28

Qual é o combustível mais vantajoso? Escolha do motorista (70,10%)

• Sergipe

Gasolina - R$ 6,06

Etanol - R$ 4,20

Qual é o combustível mais vantajoso? - Etanol (69,30%)

Centro-Oeste

• Distrito Federal

Gasolina - R$ 5,81

Etanol - R$ 3,62

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (62,30%)

• Goiás

Gasolina - R$ 5,84

Etanol - R$ 3,80

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (65%)

• Mato Grosso

Gasolina - R$ 5,98

Etanol - R$ 3,24

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (54,10%)

• Mato Grosso do Sul

Gasolina - R$ 5,61

Etanol - R$ 3,43

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (61,10%)

Região Sudeste

• Espírito Santo

Gasolina - R$ 5,74

Etanol - R$ 4,07

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (70,90%)

• Minas Gerais

Gasolina - R$ 5,58

Etanol - R$ 3,52

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (63%)

• Rio de Janeiro

Gasolina - R$ 5,70

Etanol - R$ 3,96

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (69,40%)

• São Paulo

Gasolina - R$ 5,61

Etanol - R$ 3,42

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (60,96%)

Região Sul

• Paraná

Gasolina - R$ 6,00

Etanol - R$ 3,86

Qual é o combustível mais vantajoso? Etanol (64,30%)

• Rio Grande do Sul

Gasolina - R$ 5,96

Etanol - R$ 4,36

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (76,60%)

• Santa Catarina

Gasolina - R$ 5,88

Etanol - R$ 4,19

Qual é o combustível mais vantajoso? Gasolina (71,25%)

Rendimento

Segundo os especialistas, o etanol é o combustível mais vantajoso quando estiver custando até 70% do preço da gasolina. Apesar do cálculo, o motorista deve levar em consideração que o litro do álcool rende menos que a gasolina, por causa do poder calorífico dos combustíveis.