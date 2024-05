Abuso sexual é responsável por 40,8% das ocorrências de violência contra crianças no DF

Alto contraste

A+

A-

Cerca de 40% das ocorrências contra crianças envolvem abuso sexual (Divulgação/Sejus-DF -)

O abuso sexual foi responsável por 40,8% das ocorrências de violência contra crianças registradas no Distrito Federal em 2023. Os dados são da Secretaria de Saúde do DF e reforçam a importância de campanhas e ações de prevenção. Por isso, em 18 de maio é estabelecido o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Além da data, durante todo o mês, no chamado Maio Laranja, são realizadas ações de acolhimento e campanhas de orientação.

Psicóloga e chefe do Núcleo de Prevenção e Assistência a Situações de Violência, Márcia Vieira destaca que “chamar a atenção contribui para a desconstrução de tabus que giram em torno do tema”. “Também encoraja as vítimas a denunciarem e buscarem ajuda sem medo de serem estigmatizadas”, diz.

A psicóloga alerta que os danos do abuso sexual são diversos, desde problemas no desenvolvimento psicomotor, na linguagem e na aprendizagem da criança, até isolamento social, ansiedade e baixa autoestima.

Nas próximas semanas, o Governo do Distrito Federal terá uma programação para conscientizar sobre o abuso sexual infantojuvenil. De 22 a 24 de maio serão realizadas blitze da equipe do Centro Integrado 18 de Maio, na Rodoviária do Plano Piloto, das 9h às 12h. A cada dia, o grupo de trabalho vai contar com membros da Vara da Infância e Juventude, Defensoria Pública do Distrito Federal e do Núcleo da Infância e Juventude.

Publicidade

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Além disso, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Distrito Federal realiza na próxima terça (21), no Sesi Lab, a abertura das ações alusivas ao Maio Laranja, com um painel de tema Panorama da violência sexual contra crianças e adolescentes no Brasil.

Haverá, ainda, emissão da CIN (Carteira de Identidade Nacional), sem agendamento, às crianças e adolescentes, de 21 a 24 de maio, em frente ao Sesi Lab. O atendimento estará sujeito à capacidade de atendimento diário. A CIN é a nova carteira de identidade e possui padrão nacional e número único, o CPF. É um documento digital e seguro.

Fique atento

Em caso de suspeita de abuso sexual é importante ter um olhar cuidado e atento ao comportamento das crianças e adolescentes. Veja sinais de alerta:

Mudanças bruscas e inexplicáveis de comportamento;

mudanças súbitas de humor, comportamentos regressivos e/ou agressivos;

Sonolência excessiva, perda ou excesso de apetite;

Baixa autoestima, insegurança e comportamento sexuais inadequados para a idade;

Busca por isolamento;

Lesões, hematomas e outros machucados em explicação clara pelo corpo;

Fugas de casa e evasão escolar; e

Medo de adultos estranhos, de escuro, de ficar sozinho e de ser deixado com alguém específico.

Como denunciar

As ocorrências podem ser registradas na Delegacia Eletrônica ( veja link );

); Nos telefone 197, opção zero;

Pelo telefone da Polícia Militar - 190; e

Pelo Disque 100.