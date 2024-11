Academia de ciências nomeia novos membros e distribui homenagens A Medalha Heróis da Saúde é entregue à profissionais que trabalharam pelo desenvolvimento das ciências médicas Brasília|Do R7, em Brasília 18/10/2024 - 17h32 (Atualizado em 18/10/2024 - 17h32 ) twitter

Evento comemorou aposse de novos membros da Academia Reprodução/R7 18/10/24

Nesta sexta-feira (18), no dia que é comemorado o Dia do Médico, a ABRASCI (Academia Brasileira de Ciências, Artes, História e Literatura) condecorou 20 pessoas pela contribuição no desenvolvimento das ciências médicas com a Medalha Heróis da Saúde - Dr. Nabuco Gouvêa. Entre os homenageados estão o ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal), Marco Aurélio Mendes, o deputado distrital Jorge Vianna (PSD) e a embaixadora da República Dominicada Eveline Jajah Franco Moura.

O nome da medalha é em homenagem a José Tomás Nabuco de Gouvêa, que foi um brasileiro, chefe e combatente da Missão Médica da Primeira Guerra Mundial. Segundo a ABRASCI, a honraria “configura justíssima homenagem aos profissionais que tenham trabalhado em suas áreas de atuação como heróis da Saúde”.

No mesmo evento, foi comemorada a posse de novos membros da ABRASCI, e o deputado distrital, que é enfermeiro, foi um dos nomeados. Ele assumiu a cadeira de Anna Nery, que foi pioneira da enfermagem no Brasil.

“A enfermagem demorou muito a ter espaço em vários cenários, mas hoje podemos dizer que temos uma cadeira em um espaço importante, que é a academia brasileira de ciências”, afirma Vianna.

O distrital pontuou a importância de ter profissionais da enfermagem em “todos os espaços políticos” para manter a discussão sobre pautas relevantes, como o piso salarial da categoria. “Todos os espaços que a gente ocupar, a gente vai poder falar sobre isso e cobrar”, ressalta

A Academia

A ABRASCI é uma instituição cultural que visa o fomento da cultura, educação e do conhecimento científico. Fundada em 1910, a academia promove ações voltadas ao resgate da memória histórica e preservação das tradições culturais e cívicas, além da publicação de artigos, periódicos e livros.