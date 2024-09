Ação conjunta dos exércitos brasileiro e paraguaio apreende 444 toneladas de maconha Operações do Ministério da Defesa do Brasil e do governo paraguaio combatem crimes transfronteiriços e ambientais Brasília|Do R7 11/09/2024 - 17h55 (Atualizado em 11/09/2024 - 17h55 ) ‌



Exércitos do Brasil e do Paraguai atuaram em conjunto na faixa de fronteira Divulgação/Comando Militar do Oeste

Uma operação conjunta do Exército Brasileiro e das Forças Armadas paraguaias resultou na apreensão de 444 toneladas de maconha no país vizinho. Segundo o Comandante da Operação Ágata, Major-Brigadeiro do Ar Luiz Cláudio Macedo Santos, a apreensão é fruto da vigilância da fronteira entre as duas nações. “Entendemos que é a partir desse fechamento da fronteira que eles [os paraguaios] conseguiram fazer as apreensões, evitando que essa maconha entre no território nacional”, destacou.

As operações Ágata Oeste e Basalto, do Ministério da Defesa do Brasil e do governo do Paraguai, combatem crimes transfronteiriços e ambientais. As ações ocorrem simultaneamente nos dois países.

Segundo o Exército Brasileiro, desde 1º de setembro, a Operação Ágata Oeste, sob o comando da Força Aérea Brasileira, emprega ao menos 1,7 mil militares das Forças Armadas para combater crimes transfronteiriços nos 2.532 quilômetros da faixa de fronteira oeste do Brasil. Do outro lado da fronteira, 1,9 mil militares do Exército Paraguaio atuam na Operação Basalto.

Na primeira semana de setembro, as duas tropas fiscalizaram simultaneamente estradas vicinais dos dois países, que têm fronteira seca de mais de 460 quilômetros.

A cooperação entre os dois países tem participação da Secretaria Nacional Antidrogas, Ministério Público Federal e órgãos federais de controle de armas e de combate a crimes tributários.

Garimpo em terras indígenas

O Major-Brigadeiro Santos contou que, com relação ao garimpo na terra indígena Sararé (MT), também houve uma ação que resultou na apreensão de retroescavadeiras, bombas de imersão e outros equipamentos utilizados em um garimpo ilegal.

A ação também é fruto do compartilhamento de informações. A integração de missões é uma das estratégias utilizadas pelo Brasil e Paraguai para sufocar o crime organizado na fronteira.

“Utilizamos todos os nossos meios de inteligência e vigilância na região da terra indígena Sararé. Por conta desse levantamento, tivemos a certeza de algum modo de operação específico Nós acompanhamos todo esse trabalho ao longo das duas últimas semanas, e de segunda para terça-feira (10) nós fizemos esse acompanhamento e ação propriamente que gerou a apreensão”, relatou o militar.

“A operação contou com a participação da Polícia Militar, Polícia Rodoviária Federal, Receita Federal, Funai e do Ibama. A região, pelas imagens de satélite, apresenta um índice de desmatamento muito alto, e a nossa ação foi justamente nesse sentido da preservação do nosso patrimônio”, concluiu.