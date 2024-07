Ação desmonta garimpo ilegal com mais de uma tonelada de minério em terras Yanomami A operação retirou equipamentos de extração avaliados em cerca de R$ 30 mil, além de flagrar 1,2 tonelada de cassiterita Brasília|Beatriz Oliveira*, do R7, em Brasília 22/07/2024 - 15h59 (Atualizado em 22/07/2024 - 16h01 ) ‌



Operação em terras Yanomami desmonta estrutura ilegal de R$ 30 mil Reprodução/Casa Civil

Duas áreas de garimpo ilegal nas terras indígenas Yanomami foram desmontadas em ação do Governo Federal no último sábado (20), em Waikás (RR). A missão flagrou uma tonelada de cassiterita em montes e 200 quilos em sacos nos terrenos recuperados. Foram retirados do local dez motores, três geradores, três motobombas, uma motosserra e uma esteira. Toda a estrutura foi avaliada em aproximadamente R$ 30 mil.

O valor médio da cassiterita é de R$ 56 o quilo. Esse minério, apelidado de “ouro negro”, é valioso para o mercado, apesar de ser pouco conhecido. Por meio dele é extraído o estanho, que está presente em telas de celulares, acabamentos de carros, tintas, painéis de vidro e outros itens.

A missão Xaraka II (flecha, no dialeto Yanomami), faz parte da Operação Catrimani II, coordenada pelo Ministério da Defesa. Pastas de segurança pública, em parceria com o governo de Roraima, auxiliaram na ação de desmonte do garimpo ilegal.

Para o subcomandante da operação, general de divisão Cláudio Henrique, a atuação dos órgãos de segurança traz melhores resultados para o objetivo final da ação. “A missão Xaraka II foi mais um passo para desarticular o fluxo logístico do garimpo e neutralizar a infraestrutura que sustenta essa atividade”, disse.

Sob supervisão de Bruna Lima