Acesso à Esplanada dos Ministérios será restrito durante visita do presidente da China Xi Jinping se reúne com Lula nesta quarta-feira para discutir políticas e programas de investimento e desenvolvimento de ambos os países Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 19/11/2024 - 19h18 (Atualizado em 19/11/2024 - 19h46 )

Presidente chinês chegou ao DF nesta terça Valter Campanato/Agência Brasil - 19.11.2024

O acesso de pedestres e de veículos vai ser restrito na Esplanada dos Ministérios nesta quarta-feira (20) por causa da visita do presidente da China, Xi Jinping. As vias N1 e S1 terão acesso proibido a partir de 23h45 desta terça-feira (19), a partir da Avenida da Mulher, situada entre os blocos C e O, sedes dos ministérios da Saúde e da Economia.

O bloqueio segue até a via L4, na altura do 1° Grupamento de Bombeiros e do Pavilhão das Metas. O esquema de segurança é de responsabilidade da Secretaria de Segurança Pública e vai contar com intervenções pontuais e temporárias no período que as autoridades se deslocarem.

A pasta afirma que a força policial será reforçada na área central de Brasília e em outros pontos estratégicos durante a visita. Os horários de fechamento e liberação das vias vão depender da avaliação de equipes técnicas.

O presidente chinês chegou ao Distrito Federal na tarde desta terça, depois de participar da Cúpula do G20. Xi Jinping e o presidente Lula vão discutir políticas e programas de investimento e desenvolvimento de ambos os países.

Os líderes das nações começam as atividades oficiais com uma reunião restrita e outra ampliada no Palácio da Alvorada, residência oficial de Lula. Depois, participam de uma cerimônia de assinatura de atos e declaração à imprensa, seguida de um almoço.

A visita se encerra com um jantar no Palácio do Itamaraty, ainda na quarta, e o presidente da China retorna ao país asiático na quinta-feira (21).