Acesso a moradia é tema de livro lançado pelo presidente da Caixa Carlos Vieira fala sobre o caso do bairro Jardins Mangueiral, em Brasília, como exemplo de sucesso de parceria público-privada Brasília|Do R7, em Brasília 13/08/2024 - 20h56 (Atualizado em 13/08/2024 - 21h30 ) ‌



Parcerias garantem melhores condições de vida, diz presidente da Caixa R7 - 13.08.2024

O presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, lançou o livro “Parceria Público-Privada (PPP) — Alternativa para o Crescimento do Crédito Imobiliário no Brasil” nesta terça-feira (13), em Brasília. Na obra, ele aborda o problema do acesso a moradia e do déficit habitacional e explora as PPP (Parcerias Público-Privadas) como possíveis soluções.

“É uma coincidência muito interessante o fato de o Brasil estar em um novo momento de expansão, um apetite muito elevado aos investimentos. As parcerias público-privadas provam a possibilidade de investimento por um mecanismo que, comprovadamente, tem êxito em todo no mundo inteiro e aqui no Brasil, como é o exemplo do Jardins Mangueiral. É uma grande oportunidade de nós fazermos com que esse mecanismo seja auxiliar a todo o projeto de crescimento e de desenvolvimento do país”, diz.

Como exemplo de sucesso, Viera traz o bairro Jardins Mangueiral, em São Sebastião (DF). Inaugurado há mais de uma década, o bairro é considerado modelo de conjunto habitacional para a redução do déficit de moradia na região. No livro, voltado especialmente a gestores públicos e empresários, o presidente da Caixa descreve como o empreendimento contribuiu para oferecer oportunidade de moradia digna à população.

“É o primeiro caso de êxito de uma parceria público-privada no seguimento imobiliário do país. As premissas da PPP estão comprovadas no caso do Mangueiral. Ou seja, a redução dos custos, o parâmetro de redução do histórico de uma PPP, do ponto de vista do custo de investimento é algo em torno de 17%, no caso do Mangueiral, chega a 15%. Essa é a primeira comprovação. Segundo, é o apetite do capital privado de participar de iniciativas onde tenha a percepção de retorno garantido”, comenta.

Segundo ele, esse tipo de empreendimento é uma oportunidade de se ampliar a qualidade de vida e diminuir custos para as famílias brasileiras. A publicação é feita pela Editora Lisboa e pode ser encontrada por R$ 60.

“O caso do Mangueiral é exemplar nessa situação, são oito mil unidades construídas, quase um bilhão investido à época e hoje é um sucesso de infraestrutura, de mobilidade urbana e de habitabilidade, além do aspecto da segurança. É localizado em uma área privilegiada de Brasília, onde a classe média teve acesso a uma moradia digna, de qualidade por preços módicos para elas e com retorno assegurado ao investidor”, finaliza.

Parceria Público-Privada (PPP) — Alternativa para o Crescimento do Crédito Imobiliário no Brasil

Autor: Carlos Vieira

Editora: ‎ Editora Lisboa; 1ª edição (25 julho 2024)

136 páginas

ISBN-10: ‎ 6598292948

ISBN-13: ‎ 978-6598292942

Preço: R$ 60