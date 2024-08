Acidente em Vinhedo: Cenipa diz que ‘tripulação perdeu o controle da aeronave’ Relatório inicial da investigação só deve ser divulgado em meados de setembro Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 16/08/2024 - 00h23 (Atualizado em 16/08/2024 - 00h33 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Destroços do avião que caiu em Vinhedo e matou 62 pessoas que estavam a bordo Reprodução RECORD

O Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos) atualizou, nesta quinta-feira (15), o documento que trata da investigação sobre o acidente com um avião da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) e deixou 62 mortos. Agora, consta a informação que a “tripulação perdeu o controle da aeronave”. A página da ocorrência deixa claro, no entanto, que todas as informações contidas ali podem ser alteradas e não vincula obrigatoriamente as conclusões que serão publicadas no Relatório Final de investigação.

O órgão é responsável por apurar as possíveis causas da queda e emitir orientações sobre como prevenir possíveis acidentes futuros semelhantes. Segundo o Cenipa, um relatório preliminar deve ser divulgado até 10 de setembro. O relatório final não tem data para ser publicado.

A página disponível no site do Cenipa descreve a ocorrência da última sexta-feira (9), quando o voo 2283 caiu. “A aeronave decolou do aeroporto Coronel Adalberto Mendes da Silva (SBCA), Cascavel, PR, com destino ao aeroporto Governador André Franco Montoro - Guarulhos (SBGR), São Paulo, SP, a fim de realizar transporte aéreo público regular. Durante o voo em rota, a tripulação perdeu o controle da aeronave”, diz a página.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As duas caixas-pretas do voo foram recuperadas pelo Cenipa. Uma delas grava os dados do voo e a outra, as conversas, inclusive as que ocorreram dentro da cabine. Os equipamentos foram encaminhados para o Laboratório de Leitura e Análise de Dados de Gravadores de Voo, em Brasília. Além dos gravadores, os motores do avião foram recuperados para tentar determinar a causa do acidente.