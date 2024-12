Acompanhe ao vivo a declaração dos presidentes do Mercosul Bloco sul-americano é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia; Venezuela está suspensa desde 2017 Brasília|Do R7, em Brasília 06/12/2024 - 09h29 (Atualizado em 06/12/2024 - 09h29 ) twitter

Acompanhe, ao vivo, a declaração dos presidentes dos Estados partes do Mercosul. O bloco sul-americano é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Bolívia. A Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, está suspensa desde 2017. O grupo representa 73% do território da América do Sul (13 milhões de km²), 65% da população do continente, cerca de 300 milhões de pessoas e 70% do PIB regional (US$ 3,5 trilhões).

Presidentes durante reunião do Mercosul Ricardo Stuckert/PR - Arquivo