Acompanhe ao vivo o lançamento do projeto do governo para alerta contra desastres Inicialmente, a nova tecnologia vai ser executada em 11 cidades brasileiras, distribuídas em sete estados Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2024 - 10h17 (Atualizado em 07/08/2024 - 11h17 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O governo de Luiz Inácio Lula da Silva lança nesta quarta-feira (7) o Defesa Civil Alerta, projeto-piloto do sistema brasileiro de alertas contra desastres. Inicialmente, a nova tecnologia vai ser executada em 11 cidades brasileiras, distribuídas em sete estados. Acompanhe ao vivo o lançamento da proposta.

Enchentes no Rio Grande do Sul Ricardo Stuckert/PR

“O sistema utiliza a rede de telefonia celular para emitir os alertas, com aviso sonoro e vibratório, sobressaindo-se a qualquer outro conteúdo em uso na tela do usuário. O alerta também vai funcionar nos celulares em modo silencioso”, diz o governo. “Com o novo sistema, os residentes em áreas de risco e visitantes (inclusive estrangeiros) que estejam passando pelo local vão receber as mensagens sem a necessidade de cadastro prévio”, acrescenta.