Acompanhe: deputados ouvem chanceler Mauro Vieira sobre eleições na Venezuela Segundo o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela, Nicolás Maduro foi reeleito com 51,95% dos votos Brasília|Do R7, em Brasília 13/11/2024 - 10h37 (Atualizado em 13/11/2024 - 10h39 )

A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados oue nesta quarta-feira (13) o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira. O encontro discute a posição do Brasil em relação ao processo eleitoral na Venezuela.

A audiência foi solicitada pelo presidente da comissão, deputado Lucas Redecker (PSDB-RS), e pelo deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS). A sessão está marcada para as 9 horas.

Comissão da Câmara ouve Mauro Vieira Vinicius Loures/Câmara dos Deputados - Arquivo

Redecker destacou as irregularidades observadas na eleição presidencial venezuelana, realizada em 28 de julho de 2024, incluindo denúncias de fraude e restrições impostas pelo governo de Nicolás Maduro.

A OEA (Organização dos Estados Americanos) emitiu um comunicado criticando o resultado da eleição e exigindo a apresentação das atas das mesas de votação. “Diversos governos e instituições seguiram essa mesma linha de questionamento”, completou Redecker.

Apesar dessas circunstâncias, o deputado criticou a posição discreta do Brasil. “O Itamaraty, de forma tímida e para evitar atritos com Maduro, apenas solicitou em nota que as atas fossem apresentadas, sinalizando a imparcialidade do processo eleitoral”, concluiu Redecker.